Откидная крыша и диски в ретро-стиле: Land Rover Defender получил необычную версию (фото)

Знаменитый внедорожник получил одну из самых необычных версий в истории модели. Модификация Valiance Convertible превращает автомобиль во внедорожный кабриолет с элементами ретро-стиля.

Related video

Тюнинг-ателье Heritage Customs представило модификацию внедорожника Land Rover Defender 90 в кузове кабриолет. Подробности об авто сообщили на сайте Autoevolution.

Многие автопроизводители выпускали внедорожники и кроссоверы с открытым верхом. Land Rover Defender был обделен такой версией, поэтому Heritage Customs решили это исправить.

Представленный Land Rover Defender Valiance Convertible выполнен в единственном экземпляре. Он отличается наличием элементов дизайна в ретро-стиле.

На Land Rover Defender Valiance Convertible установили уникальные колесные диски Фото: Heritage Customs

Автомобиль является уникальным, так как изготовлен в соответствии с требованиями клиента. Среди них особые колесные диски и измененный интерьер.

Интерьер выполнен из дорогих материалов Фото: Heritage Customs

Heritage Customs предлагают десятки вариантов оформления мягкого верха для внедорожника. Доступен и контрастный цвет, имитирующий крышу оригинального внедорожника.

Важно

Восемь мест и ретро-дизайн: Land Rover Defender получил новые специальные версии (фото)

Первый экземпляр получил мягкий верх коричнево-оранжевого цвета. Эту отделку можно встретить и в интерьере.

Стоимость Land Rover Defender Valiance Convertible начинается с 152 000 долларов. На изготовление каждого автомобиля требуется более трех месяцев.

Ранее Фокус писал, что культовый Land Rover Defender первого поколения выпустят лимитированной серией Works V8 Islay Edition из 30 экземпляров.