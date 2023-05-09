Відкидний дах та диски у ретростилі: Land Rover Defender отримав незвичайну версію (фото)

Знаменитий позашляховик отримав одну з найбільш незвичайних версій в історії моделі. Модифікація Valiance Convertible перетворює автомобіль на позашляховий кабріолет з елементами ретростилю.

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Тюнінг-ательє Heritage Customs представило модифікацію позашляховика Land Rover Defender 90 у кузові кабріолет. Подробиці про авто повідомили на сайті Autoevolution.

Більшість автовиробників випускали позашляховики та кросовери з відкритим верхом. Land Rover Defender був обділений такою версією, тому Heritage Customs вирішили це виправити.

Представлений Land Rover Defender Valiance Convertible виконаний у єдиному екземплярі. Він відрізняється наявністю елементів дизайну у ретростилі.

На Land Rover Defender Valiance Convertible встановили унікальні колісні диски Фото: Heritage Customs

Автомобіль є унікальним, оскільки виготовлений відповідно до вимог клієнта. Серед них особливі колісні диски та змінений інтер'єр.

Інтер'єр виконаний з дорогих матеріалів Фото: Heritage Customs

Heritage Customs пропонують десятки варіантів оформлення м'якого верху для позашляховика. Доступний і контрастний колір, який імітує дах оригінального позашляховика.

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Вісім місць та ретро-дизайн: Land Rover Defender отримав нові спеціальні версії (фото)

Перший екземпляр отримав м'який верх коричнево-жовтогарячого кольору. Це оздоблення можна зустріти й в інтер'єрі.

Вартість Land Rover Defender Valiance Convertible починається зі 152 000 доларів. На виготовлення кожного автомобіля потрібно понад три місяці.

Раніше Фокус писав, що культовий Land Rover Defender першого покоління випустять лімітованою серією Works V8 Islay Edition з 30 екземплярів.