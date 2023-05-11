Студенты создали самый эффективный водородный автомобиль в мире (фото)

Прототип Eco-Runner XIII разработала команда студентов Eco-Runner Team Delft из Делфта. Они уверены, что в будущем автомобиль получит серийную версию.

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В Нидерландах разработали уникальный водородный автомобиль Eco-Runner XIII, который может побить мировой рекорд по дальности хода. Об этом сообщили на сайте NL Times.

Прототип разработала команда студентов Eco-Runner Team Delft из Делфта. Они заявили, что их автомобиль сможет проехать рекордное расстояние без дозаправки.

Для установки рекорда прототипу придется проехать более 2056 километров на менее чем один килограмм водорода. В этом автомобилю поможет продвинутая аэродинамика.

Кузов Eco-Runner XIII получился максимально обтекаемым. Внешне автомобиль напоминает футуристичную капсулу.

Eco-Runner XIII получил обтекаемый кузов Фото: Eco-Runner Team Delft

Шины прототипа имеют в 300 раз более низкий коэффициент трения, чем у стандартных покрышек. Органы управления потребляют мало энергии, что положительно скажется на максимальной дальности хода.

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Студенты уверены, что Eco-Runner XIII в будущем может получить серийную версию. По их словам, люди захотят получить экономный и компактный транспорт.

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