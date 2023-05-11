Студенти створили найефективніший водневий автомобіль у світі (фото)

Прототип Eco-Runner XIII розробила команда студентів Eco-Runner Team Delft з Делфта. Вони впевнені, що у майбутньому автомобіль отримає серійну версію.

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У Нідерландах розробили унікальний водневий автомобіль Eco-Runner XIII, який може побити світовий рекорд з дальності ходу. Про це повідомили на сайті NL Times.

Прототип розробила команда студентів Eco-Runner Team Delft з Делфта. Вони заявили, що їхній автомобіль зможе проїхати рекордну відстань без дозаправки.

Для встановлення рекорду прототипу доведеться проїхати понад 2056 кілометрів на менш ніж один кілограм водню. У цьому автомобілю допоможе просунута аеродинаміка.

Кузов Eco-Runner XIII вийшов максимально обтічним. Зовні автомобіль нагадує футуристичну капсулу.

Eco-Runner XIII отримав обтічний кузов Фото: Eco-Runner Team Delft

Шини прототипу мають у 300 разів нижчий коефіцієнт тертя, ніж у стандартних покришок. Органи управління споживають мало енергії, що позитивно позначиться на максимальній дальності ходу.

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Студенти впевнені, що Eco-Runner XIII у майбутньому може отримати серійну версію. За їхніми словами, люди захочуть отримати економний та компактний транспорт.

Раніше Фокус розповів, що британська компанія HVS працює над створенням двох водневих вантажівок з автономним керуванням.