Карликовый суперкар: на продажу выставили необычную копию Lamborghini за $15 000 (фото)

Умелец построил копию Lamborghini Gallardo на базе Smart Fortwo. Внешне автомобиль напоминает игрушечную машину, но может самостоятельно передвигаться по дорогам.

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В Британии на продажу выставили необычную копию суперкара Lamborghini Gallardo. Автомобиль построен на базе миниатюрного Smart Fortwo 2014 года выпуска. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Все панели кузова Smart Fortwo заменили на новые, чтобы приблизить дизайн авто к Lamborghini Gallardo. Тем не менее автомобиль все же выдают непропорциональные габариты.

Реплика сохранила все узнаваемые элементы дизайна Lamborghini, включая массивные воздухозаборники и V-образный капот. Сзади размещены четыре "выхлопных патрубка", которые являются пластиковыми накладками.

Сзади есть четыре "выхлопных патрубка" Фото: ebay.com

Автомобиль покрашен в белый цвет с черными элементами кузова и оранжевыми контрастными полосами. На авто установлены копии 19-дюймовых колесных дисков Lamborghini Callisto.

Лобовое стекло короче, чем у оригинала, а подголовники сидений торчат, как в детской машине. Автомобиль имеет обычные двери, но в них были прорезаны отверстия со встроенными ступеньками, облегчающими посадку внутрь.

Интерьер выполнен из кожи и алькантары. При этом сохранилась оригинальная приборная панель от Smart Fortwo.

Салон авто выполнен из кожи и алькантары Фото: ebay.com

Под капотом расположен 1,0-литровый бензиновый трехцилиндровый двигатель мощностью 71 л.с. и 92 Нм крутящего момента. Задние колеса являются ведущими.

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Автомобиль имеет отличное состояние и проехал всего 82 км. Стоимость Smartborghini составляет 15 000 долларов.

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