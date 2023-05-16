Карликовий суперкар: на продаж виставили незвичайну копію Lamborghini за $15 000 (фото)

Умілець збудував копію Lamborghini Gallardo на базі Smart Fortwo. Зовні автомобіль нагадує іграшкову машину, але може самостійно пересуватися дорогами.

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У Британії на продаж виставили незвичайну копію суперкара Lamborghini Gallardo. Автомобіль побудований на базі мініатюрного Smart Fortwo 2014 випуску. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Усі панелі кузова Smart Fortwo замінили на нові, щоб наблизити дизайн авто до Lamborghini Gallardo. Проте автомобіль все ж таки видають непропорційні габарити.

Репліка зберегла всі відомі елементи дизайну Lamborghini, включаючи масивні повітрозабірники та V-подібний капот. Позаду розміщені чотири "вихлопні патрубки", які є пластиковими накладками.

Позаду є чотири "вихлопні патрубки" Фото: ebay.com

Автомобіль пофарбований у білий колір з чорними елементами кузова та помаранчевими контрастними смугами. На авто встановлено копії 19-дюймових колісних дисків Lamborghini Callisto.

Лобове скло коротше, ніж в оригіналі, а підголівники сидінь стирчать, як у дитячій машині. Автомобіль має звичайні двері, але в них прорізали отвори з вбудованими сходинками, які полегшують посадку всередину.

Інтер'єр виконаний зі шкіри та алькантари. При цьому збереглася оригінальна панель приладів від Smart Fortwo.

Салон авто виконаний зі шкіри та алькантари Фото: ebay.com

Під капотом розташований 1,0-літровий бензиновий трициліндровий двигун потужністю 71 к.с. і 92 Нм крутного моменту. Вся потужність передається на задні колеса.

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Автомобіль має відмінний стан і проїхав лише 82 км. Вартість Smartborghini складає 15 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що умілець з Китаю побудував з металолому неймовірну гігантську копію кросовера Audi Q7 першого покоління.