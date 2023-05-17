Mazda готовит новый гибридный спорткар с роторным двигателем (фото)

Новый спорткар Mazda получит революционную силовую установку с тремя электромоторами и роторным двигателем. Главной особенностью модели станет продуманная конструкция с необычными инженерными решениями.

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Mazda разрабатывают спорткар, который получит роторный двигатель. В патенте описана конструкция силовой установки новой модели. Об этом сообщили на сайте The Drive.

Сейчас Mazda предлагает только одну модель с роторным двигателем — гибридный кроссовер MX-30 e-Skyactiv R-EV. Новый спорткар будет использовать этот мотор не для снижения расхода топлива, а для увеличения эффективности.

Патент был подан в июне 2021 года и опубликован 9 мая. В нем описана конструкция автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, электромотором сзади и еще двумя электромоторами на передних колесах.

Спорткар получит три электромотора Фото: Mazda

В конструкции применяется уникальная аккумуляторная система с двойным напряжением. Это позволит снизить вес авто, а также обеспечит большую пиковую выходную мощность.

Электромоторы получат разную выходную мощность. Спереди они будут выдавать по 23 л.с., а сзади — 36 л.с.

Большое внимание будет уделено снижению веса спорткара. В патенте описана уникальная система аккумуляторов переменного напряжения. Батареи будут установлены за спинами водителя и пассажира.

Аккумуляторные батареи смогут работать в нескольких режимах Фото: Mazda

Аккумуляторные батареи смогут работать в нескольких режимах. На низких скоростях они работают как обычные 48-вольтовые батареи, а на более высоких скоростях будут использовать электрические переключатели, чтобы обеспечить больше мощности.

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Технические характеристики новой модели держат в секрете. Ожидается, что мощность силовой установки составит более 400 л.с.

Ранее Фокус писал, что Honda запатентовали необычные спиральные выхлопные трубы, которые повышают эффективность двигателя.