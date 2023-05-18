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Авто

Брутальный и мощный: в США показали пикап для самых суровых условий (фото)

Новый Apocalypse Super Truck, Apocalypse Super Truck, тюнинг Ram 1500, пикап Apocalypse Super Truck
Пикап отличается агрессивным дизайном

Apocalypse Super Truck выглядит грозно и оснащен мощным 850-сильным V8. Салон пикапа отделан дорогой кожей.

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Американская компания Apocalypse Manufacturing презентовала новую модель Super Truck. Экстремальный полноразмерный пикап будут выпускать под заказ. Об этом сообщает сайт Motor1.

Новый Apocalypse Super Truck, Apocalypse Super Truck, тюнинг Ram 1500, пикап Apocalypse Super Truck Fullscreen
У авто фактически отсутствуют крылья

Новый Apocalypse Super Truck построен достигает 6096 мм в длину, 2489 мм в ширину и 2108 мм в высоту. Он построен на базе Ram 1500, хотя визуально не похож на него, ведь все кузовные панели новые.

Новый Apocalypse Super Truck, Apocalypse Super Truck, тюнинг Ram 1500, пикап Apocalypse Super Truck Fullscreen
Кузов пикапа закрыт кунгом

Пикап отличается брутальным рубленым дизайном с огромной решеткой радиатора, толстыми дверями и капотом с воздухозаборником. Крылья у авто фактически отсутствуют – такое решение призвано улучшить проходимость и позволяет автомобилю даже подпрыгивать на небольших холмах, как на трамплинах.

Новый Apocalypse Super Truck, Apocalypse Super Truck, тюнинг Ram 1500, пикап Apocalypse Super Truck Fullscreen
На центральной панели установлен большой тачскрин

Салон Apocalypse Super Truck контрастирует с его грозной внешностью. В отделке использована дорогая двухцветная кожа, сиденья дополнены электроприводом, а на центральной панели установлен большой 12-дюймовый тачскрин.

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Кроме того, комплектация Apocalypse Super Truck включает акустику Harman Kardon, камеры кругового обзора, панорамная крыша и электропривод подножек. Также предусмотрен кунг на кузове.

Новый Apocalypse Super Truck, Apocalypse Super Truck, тюнинг Ram 1500, пикап Apocalypse Super Truck Fullscreen
Салон отделан дорогой кожей

Под капотом установлен 6,2-литровый компрессорный V8 от Dodge Charger и Challenger Hellcat, но его мощность увеличена до 850 л. с. Полный привод дополнен 6 режимами для разных условий.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors представили пикап повышенной проходимости.

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