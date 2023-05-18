Брутальный и мощный: в США показали пикап для самых суровых условий (фото)

Apocalypse Super Truck выглядит грозно и оснащен мощным 850-сильным V8. Салон пикапа отделан дорогой кожей.

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Американская компания Apocalypse Manufacturing презентовала новую модель Super Truck. Экстремальный полноразмерный пикап будут выпускать под заказ. Об этом сообщает сайт Motor1.

У авто фактически отсутствуют крылья

Новый Apocalypse Super Truck построен достигает 6096 мм в длину, 2489 мм в ширину и 2108 мм в высоту. Он построен на базе Ram 1500, хотя визуально не похож на него, ведь все кузовные панели новые.

Кузов пикапа закрыт кунгом

Пикап отличается брутальным рубленым дизайном с огромной решеткой радиатора, толстыми дверями и капотом с воздухозаборником. Крылья у авто фактически отсутствуют – такое решение призвано улучшить проходимость и позволяет автомобилю даже подпрыгивать на небольших холмах, как на трамплинах.

На центральной панели установлен большой тачскрин

Салон Apocalypse Super Truck контрастирует с его грозной внешностью. В отделке использована дорогая двухцветная кожа, сиденья дополнены электроприводом, а на центральной панели установлен большой 12-дюймовый тачскрин.

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Кроме того, комплектация Apocalypse Super Truck включает акустику Harman Kardon, камеры кругового обзора, панорамная крыша и электропривод подножек. Также предусмотрен кунг на кузове.

Салон отделан дорогой кожей

Под капотом установлен 6,2-литровый компрессорный V8 от Dodge Charger и Challenger Hellcat, но его мощность увеличена до 850 л. с. Полный привод дополнен 6 режимами для разных условий.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors представили пикап повышенной проходимости.

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