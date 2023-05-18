Богатое оснащение и заводское ГБО: в Италии выпустили недорогой семейный кроссовер (фото)

Семейный кроссовер DR 7.0 Turbo доступен в одной богато укомплектованной версии на 7 мест. Модель получила 1,5-литровый 160-сильный турбомотор и расходует в среднем 8,0 л на 100 км.

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На европейский рынок вышел новый DR 7.0 Turbo. Семиместный кроссовер итальянской сборки поступает в продажу по цене от 32 900 евро. Об этом сообщается на официальном сайте DR Automobiles.

Кроссовер оснащен 160-сильным турбомотором

Кроссовер DR 7.0 Turbo выглядит знакомо, ведь это европейская версия знакомого Chery Tiggo 8 Pro. Сборку Chery (и моделей ряда других китайских марок) наладили на предприятии DR Automobiles в Италии. В линейке есть даже электромобили.

Модель доступна в одной богато оснащенной версии

От донора Chery Tiggo 8 Pro новый DR 7.0 Turbo отличается, прежде всего, дизайном передней части с новой широкой решеткой радиатора и измененными диодными фарами. Сзади фонари растянуты на всю ширину кузова. Стандартными являются 19-дюймовые диски.

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Кроссовер DR 7.0 Turbo стоит от 32 900 евро и доступен исключительно в семиместном исполнении и одной богатой комплектации. Оснащение включает кожаный салон, виртуальный щиток приборов, 12,3-дюймовый тачскрин, раздельный климат-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, электропривод сидений и двери багажника, подогрев кресел первых двух рядов, датчики света и дождя.

Салон DR 7.0 Turbo отделан кожей

Новый DR 7.0 Turbo оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором на 160 л. с. и 6-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Он развивает 190 км/ч и расходует в среднем 8,0 л/100 км. Фактически единственной опцией для авто является заводское ГБО.

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