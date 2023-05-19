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Авто

Почти самолет: обнаружен 67-летний автомобиль Messerschmitt в новом состоянии (фото)

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Фото: Indiana Hibid | Пробег этого Messerschmitt KR200 составляет всего 1099 км

Messerschmitt KR200 был одним из самых дешевых автомобилей в Германии после Второй мировой войны. Он весит всего 230 кг и может развивать скорость до 90 км/ч.

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На аукцион Indiana Hibid выставили раритетный трехколесный автомобиль Messerschmitt KR200 1956 года выпуска. Он обладает состоянием нового авто. Об этом рассказали на сайте аукционного дома.

Компании Messerschmitt после Второй мировой запретили выпускала самолеты. В 1950-х годах она вышла на рынок микроавтомобилей.

Автомобиль Messerschmitt KR200 является версией модели KR175 с множеством конструкторских доработок. Автомобиль выделяется необычным узким кузовом с откидной кабиной в авиационном стиле.

Messerschmitt KR200 Fullscreen
Для посадки внутрь нужно откинуть кабину в сторону
Фото: Indiana Hibid

Messerschmitt KR200 оснащен 191-кубовым двухтактным двигателем мощностью 10 л.с. Это позволяло 230-килограммовому авто развивать скорость до 90 км/ч.

Messerschmitt KR200 Fullscreen
Спереди Messerschmitt KR200 размещены две фары
Фото: Indiana Hibid

За все время Messerschmitt удалось продать 41 190 экземпляров KR200. Производство модели прекратилось в 1964 году.

Messerschmitt KR200 Fullscreen
Внутри установлен необычный руль
Фото: Indiana Hibid

Выставленный на продажу Messerschmitt KR200 отличается отличным состоянием и невероятно малым пробегом. За 67 лет маленький автомобиль проехал всего 1099 км.

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