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Авто

Майже літак: виявлено 67-річний автомобіль Messerschmitt у новому стані (фото)

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Фото: Indiana Hibid | Пробіг цього Messerschmitt KR200 складає всього 1099 км

Messerschmitt KR200 був одним із найдешевших автомобілів у Німеччині після Другої світової війни. Він важить лише 230 кг і може розвивати швидкість до 90 км/год.

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На аукціон Indiana Hibid виставили раритетний триколісний автомобіль Messerschmitt KR200 1956 випуску. Він має стан нового авто. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Компанії Messerschmitt після Другої світової заборонили випускати літаки. У 1950-х роках вона вийшла ринку мікроавтомобілів.

Автомобіль Messerschmitt KR200 є версією моделі KR175 з багатьма конструкторськими доробками. Автомобіль виділяється незвичайним вузьким кузовом із відкидною кабіною в авіаційному стилі.

Messerschmitt KR200 Fullscreen
Для посадки всередину потрібно відкинути кабіну убік
Фото: Indiana Hibid

Messerschmitt KR200 оснащений 191-кубовим двотактним двигуном потужністю 10 к. с. Це дозволяло 230-кілограмовому авто розвивати швидкість до 90 км/год.

Messerschmitt KR200 Fullscreen
Попереду Messerschmitt KR200 розміщено дві фари
Фото: Indiana Hibid

За весь час Messerschmitt вдалося продати 41 190 екземплярів KR200. Виробництво моделі припинилося у 1964 році.

Messerschmitt KR200 Fullscreen
Усередині встановлено незвичайне кермо
Фото: Indiana Hibid

Виставлений на продаж Messerschmitt KR200 відрізняється відмінним станом та неймовірно малим пробігом. За 67 років маленький автомобіль проїхав лише 1099 км.

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До кінця торгів залишилось 17 днів. Наразі максимальна ставка за лот становить 10 500 доларів.

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