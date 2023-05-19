По цене Mercedes S-Class: в Одессе продается самое дорогое паркоместо в Украине (фото)

Самые дорогие паркоместа в Украине расположены на территории элитного жилого комплекса в Одессе. Больше всего придется заплатить за место с видом на море.

Related video

В Одессе обнаружено самое дорогое паркоместо в Украине. Его выставили на продажу за 170 000 долларов – как за новый Mercedes S-Class 2023 в не самой бедной версии. Об этом рассказал в TikTok одесский риэлтор Андрей Баранов.

Самый дорогой паркинг в Украине расположен в одном из элитных жилых комплексов Одессы, расположенном на Французском бульваре в Приморском районе. Стоимость паркомест там стартует со 100 000 долларов, то есть они дороже, чем большинство квартир в Одессе. В комментариях к видео риэлтор написал, что значительную часть паркомест уже раскупили.

Важно

Элитный нарушитель: в Киеве эвакуировали на штрафплощадку роскошный Rolls-Royce (видео)

Наиболее дорогие места на парковке за 170 000 долларов – с видом на Черное море. Естественно, купить паркоместо могут только владельцы квартир, а их стоимость стартует примерно с 588 000 долларов, ведь это один из самых дорогих жилых комплексов в Украине.

Ранее Фокус рассказывал про город с самой дорогой в мире парковкой на улицах – в Гааге (Нидерланды) за 15 минут стоянки придется заплатить 50 евро.

Также мы писали, что парковка в Киеве временно стала бесплатной.