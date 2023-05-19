За ціною Mercedes S-Class: в Одесі продається найдорожче паркомісце в Україні (фото)

Найдорожчі паркомісця в Україні розташовані на території елітного житлового комплексу в Одесі. Найбільше доведеться заплатити за місце з видом на море.

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В Одесі виявлено найдорожче паркомісце в Україні. Його виставили на продаж за 170 000 доларів – як за новий Mercedes S-Class 2023 у не найбіднішій версії. Про це розповів у TikTok одеський ріелтор Андрій Баранов.

Найдорожчий паркінг в Україні розташований в одному з елітних житлових комплексів Одеси, розташованому на Французькому бульварі у Приморському районі. Вартість паркомісць там стартує зі 100 000 доларів, тобто вони дорожчі, ніж більшість квартир в Одесі. У коментарях до відео ріелтор написав, що значну частину паркомісць вже розкупили.

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Найдорожчі місця на паркуванні за 170 000 доларів – з видом на Чорне море. Природно, купити паркомісце можуть лише власники квартир, а їхня вартість стартує приблизно з 588 000 доларів, адже це один із найдорожчих житлових комплексів в Україні.

Раніше Фокус розповідав про місто з найдорожчим у світі паркуванням на вулицях – у Гаазі (Нідерланди) за 15 хвилин стоянки доведеться заплатити 50 євро.

Також ми писали, що паркування у Києві тимчасово стало безкоштовним.