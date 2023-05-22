Редкий хот-род от известного тюнера ушел с молотка за 313 тысяч долларов (фото)

Foose Hemisfear Hot Rod был построен в 2006 году и являлся главной мечтой американского тюнера. Автомобиль имеет необычный дизайн и двигатель, расположенный за спиной водителя.

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На аукционе Mecum продали редкий хот-род Foose Hemisfear Hot Rod 2011 года. Автомобиль ушел с молотка за 313 500 долларов. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Foose Hemisfear Hot Rod спроектировал и построил со своей командой знаменитый американский тюнер Чип Фуз. Всего было выпущено пять таких авто.

Хот-род изначально был построен в 2006 году и был представлен на выставке SEMA. В 2011 году этот экземпляр был переделан с одобрения Чипа Фуза.

Всего было построено пять единиц Foose Hemisfear Hot Rod. Все они были собраны в 2006 году.

Сзади расположены необычные фонари Фото: Mecum Auctions

Кузов уникального авто выполнен из углеродного волокна. Он использует конструкцию с открытыми колесами.

Кузов Foose Hemisfear Hot Rod выполнен из карбона Фото: Mecum Auctions

Под капотом расположен 6,4-литровый двигатель V8 мощностью 485 л.с., установленный позади водителя и его пассажира. Он работает в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач.

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Интерьер выполнен из кожи, карбона и алюминия. Он имеет ретро-стиль и отсылает к культовым американским моделям прошлого столетия.

Интерьер авто выполнен из кожи, карбона и алюминия Фото: Mecum Auctions

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукционе продали Dodge Challenger 1970 года за 1 072 500 долларов.