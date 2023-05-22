Рідкісний хот-род від відомого тюнера пішов із молотка за 313 тисяч доларів (фото)

Foose Hemisfear Hot Rod збудований у 2006 році та був головною мрією американського тюнера. Автомобіль має незвичайний дизайн і двигун, розташований за спиною водія.

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На аукціоні Mecum продали рідкісний хот-род Foose Hemisfear Hot Rod 2011 року. Автомобіль пішов із молотка за 313 500 доларів. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Foose Hemisfear Hot Rod спроєктував і побудував зі своєю командою знаменитий американський тюнер Чіп Фуз. Усього було випущено п'ять таких авто.

Хот-род спочатку був збудований у 2006 році та був представлений на виставці SEMA. У 2011 році цей екземпляр був перероблений зі схвалення Чіпа Фуза.

Усього було збудовано п'ять одиниць Foose Hemisfear Hot Rod. Усі вони були зібрані у 2006 році.

Позаду розташовані незвичайні ліхтарі Фото: Mecum Auctions

Кузов унікального авто виконаний із вуглецевого волокна. Він використовує конструкцію з відкритими колесами.

Кузов Foose Hemisfear Hot Rod виконаний із карбону Фото: Mecum Auctions

Під капотом розташований 6,4-літровий двигун V8 потужністю 485 к.с., встановлений позаду водія та його пасажира. Він працює в парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач.

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Інтер'єр виконаний зі шкіри, карбону й алюмінію. Він має ретростиль і відсилає до культових американських моделей минулого століття.

Інтер'єр авто виконаний зі шкіри, карбону й алюмінію Фото: Mecum Auctions

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні продали Dodge Challenger 1970 за 1 072 500 доларів.