Новый Volkswagen Touareg 2024 показали накануне премьеры (видео)

Volkswagen Touareg пройдет плановое обновление. Кроссоверу изменят дизайн, улучшат отделку салона и добавят новые опции.

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Опубликованы официальные тизеры нового Volkswagen Touareg 2024. Флагманский кроссовер презентуют уже завтра, 24 мая. Видео опубликовано на странице Volkswagen в Twitter.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Volkswagen

Хотя новый Volkswagen Touareg и затенен, можно увидеть, что у кроссовера новые матричные фары и решетка радиатора с подсветкой, а фонари соединены светящейся полосой. К тому же, ранее на фото показали прототипы Volkswagen Touareg 2024 и их дизайн можно лучше разглядеть.

Салон кроссовера уже рассекречен Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Touareg 2024 уже полностью рассекретили, ведь он практически не изменился. Кроссоверу улучшили отделку и обновили мультимедийную систему, а также добавили беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

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Кроссовер Volkswagen Touareg по-прежнему будут оснащать 3,0-литровыми V6 с турбонаддувом. Бензиновый двигатель развивает 340 л. с., а дизели – 231 и 286 л. с. Останутся в линейке и 3,0-литровые подзаряжаемые гибриды на 381 и 462 л. с.

Как стандартную стальную, так и опционную пневматическую подвеску перенастроят. Среди опций останутся управляемые задние колеса и активные стабилизаторы.

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