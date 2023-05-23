Новий Volkswagen Touareg 2024 показали напередодні прем'єри (відео)

Volkswagen Touareg пройде планове оновлення кросовера змінять дизайн, покращать оздоблення салону та додадуть нові опції.

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Опубліковано офіційні тизери нового Volkswagen Touareg 2024. Флагманський кросовер презентують вже завтра, 24 травня. Відео опубліковано на сторінці Volkswagen у Twitter.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Volkswagen

Хоча новий Volkswagen Touareg і затінений, можна побачити, що у кросовера нові матричні фари і решітка радіатора з підсвічуванням, а ліхтарі з'єднані смугою, що світиться. До того ж раніше на фото показали прототипи Volkswagen Touareg 2024 і їх дизайн можна краще розглянути.

Салон кросовера вже розсекречено Фото: Volkswagen

Салон Volkswagen Touareg 2024 вже повністю розсекретили, адже практично не змінився. Кросоверу покращили обробку та оновили мультимедійну систему, а також додали бездротові Apple CarPlay та Android Auto.

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Кросовер Volkswagen Touareg, як і раніше, будуть оснащувати 3,0-літровими V6 з турбонаддувом. Бензиновий двигун розвиває 340 л. с., а дизелі – 231 та 286 к. с. Залишаться в лінійці і 3,0-літрові гібриди, що заряджаються, на 381 і 462 к. с.

Як стандартну сталеву, так і опційну пневматичну підвіску переналаштовують. Серед опцій залишаться керовані задні колеса та активні стабілізатори.

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