В Африке собираются выпускать внедорожники УАЗ: они попытаются конкурировать с Toyota

В ЦАР изъявили желание наладить сборку UAZ Patriot. В африканской стране заинтересованы во внедорожных моделях для плохих дорог.

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В Центральноафриканской республике могут наладить сборку автомобилей УАЗ. Об этом заявил посол этой страны в РФ Леон Додону-Пунагаза в интервью газете "Известия".

По его словам, в ЦАР нужны внедорожники. Особенно их интересует модель UAZ Patriot, а вот от Lada там отказались.

"УАЗ Патриот", конкретно я вам скажу, хотят собирать в ЦАР. Российские машины очень достойные, очень крепкие. Такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги", — сообщил Леон Додону-Пунагаза.

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Также он заявил, что возможность сборки УАЗ рассматривалась во время визита в ЦАР правительственной делегации, изучавшей возможность строительства в стране ряда заводов.

Следует отметить, что внедорожники УАЗ представлены на африканском рынке, однако спросом не пользуются и уступают по популярности моделям вроде Toyota Hilux или Land Cruiser. К примеру, в Эфиопии за 20 лет продали только 1200 таких авто.

Центральноафриканская республика — одна из самых бедных стран в мире. ВВП на душу населения там составляет всего 480 долларов. Президента страны защищают наемники из ЧВК "Вагнер".

Напомним, что в условиях санкций УАЗ перешел на выпуск внедорожников с устаревшими двигателями стандартов Евро-2 и даже Евро-0.

Также Фокус писал, что УАЗ "Буханка" получит дорогую юбилейную версию.