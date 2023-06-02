В Канаде разработали недорогой электрокроссовер с запасом хода 500 км (фото)

Новый AXL SharX-5 будет стоить от 39 800 долларов и уже в базовой версии получит камеры кругового обзора и вентиляцию сидений. Электрокроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,4 с.

Related video

Канадский стартап AXL Electric Vehicles показал свою первую модель – электрический кроссовер SharX-5. Презентовали его в Дубае, ведь основной инвестор компании – из ОАЭ. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте компании.

Запас хода электромобиля достигает 500 км

Новый AXL SharX-5 позиционируют как недорогой электрокроссовер. Он будет стоить от 39 800 долларов, причем уже базовая версия будет богато оснащена. Все SharX-5 получат 20-дюймовые диски, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию сидений, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и набор электронных систем безопасности.

На передней панели установлены три дисплея

Электромобиль AXL SharX-5 отличается сдержанным дизайном. Единственная выразительная черта кроссовера – изогнутые светодиодные фары.

Важно

В Украине презентовали новый электромобиль LUAZ: подробности и цены (фото)

В салоне руль приплюснут, а на передней панели установлены сразу три дисплея, один из которого отведен для пассажира. Селектор трансмиссии выполнен из хрусталя.

Базовое оснащение включает вентиляцию сидений и камеры кругового обзора

Новый AXL SharX-5 оснащен 209-сильным электромотором на передней оси и разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с. Для удешевления электрокар получил литий-железо-фосфатную батарею. Ее емкость – 67 кВт∙ч, а запас хода составляет 500 км.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen презентовал свой самый большой электромобиль.

Также мы писали, что Toyota выпустит семейный электрокроссовер.