У Канаді розробили недорогий електрокросовер із запасом ходу 500 км (фото)

Новий AXL SharX-5 коштуватиме від 39 800 доларів і вже у базовій версії отримає камери кругового огляду та вентиляцію сидінь. Електрокросовер зможе розганятись до 100 км/год за 7,4 с.

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Канадський стартап AXL Electric Vehicles показав свою першу модель електричний кросовер SharX-5. Презентували його у Дубаї, адже основний інвестор компанії – з ОАЕ. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті компанії.

Запас ходу електромобіля сягає 500 км

Новий AXL SharX-5 позиціонують як недорогий електрокросовер. Він коштуватиме від 39 800 доларів, причому вже базова версія буде багато оснащена. Всі SharX-5 отримають 20-дюймові диски, камери кругового огляду, підігрів та вентиляцію сидінь, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль та набір електронних систем безпеки.

На передній панелі встановлені три дисплеї

Електромобіль AXL SharX-5 відрізняється стриманим дизайном. Єдина виразна риса кросовера – вигнуті світлодіодні фари.

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У салоні кермо плескати, а на передній панелі встановлені відразу три дисплеї, один з якого відведений для пасажира. Селектор трансмісії виконаний із кришталю.

Базове оснащення включає вентиляцію сидінь та камери кругового огляду.

Новий AXL SharX-5 оснащений 209-сильним електромотором на передній осі та розганяється до 100 км/год за 7,4 с. Для здешевлення електрокар отримав літій-залізо-фосфатну батарею. Її ємність – 67 кВт∙год, а запас ходу становить 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen презентував свій найбільший електромобіль.

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