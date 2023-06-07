В Украине появилась новая уникальная дорожная разметка (фото)
Уникальный пешеходный переход появился на пересечении улиц Екатериненская и Ланжероновская. Он позволит разгрузить перекресток для пешеходов.
В Одессе появился первый диагональный пешеходный переход. Он позволяет пешеходам переходить дорогу по всем направлениям. Об этом рассказали в КУ СМЕП ОМР.
В Одессе работники КУ СМЭП ОМР нанесли разметку для диагонального пешеходного перехода, которая выполнена из пластической массы. Это позволит разгрузить перекресток для пешеходов.
Во время зеленого сигнала светофора пешеходы могут двигаться сразу по нескольким направлением. Так им будет гораздо проще переходить дорогу.
Уникальный пешеходный переход появился на пересечении улиц Екатериненская и Ланжероновская. Окажется ли удачным такое решение — покажет время.Важно
Один из самых больших диагональных пешеходных переходов расположен в японском Токио. Сибуйский диагональный пешеходный переход расположен перед станцией Сибуя и по нему одновременно могут переходить дорогу более 3000 пешеходов.
Ранее Фокус писал, что в Украине предлагают ужесточить ответственность пешеходов за нарушение ПДД.
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