В Украине появилась новая уникальная дорожная разметка (фото)

Уникальный пешеходный переход появился на пересечении улиц Екатериненская и Ланжероновская. Он позволит разгрузить перекресток для пешеходов.

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В Одессе появился первый диагональный пешеходный переход. Он позволяет пешеходам переходить дорогу по всем направлениям. Об этом рассказали в КУ СМЕП ОМР.

В Одессе работники КУ СМЭП ОМР нанесли разметку для диагонального пешеходного перехода, которая выполнена из пластической массы. Это позволит разгрузить перекресток для пешеходов.

Пешеходы могут двигаться сразу по нескольким направлением Фото: facebook.com/Артем Сидоренко

Во время зеленого сигнала светофора пешеходы могут двигаться сразу по нескольким направлением. Так им будет гораздо проще переходить дорогу.

Уникальный пешеходный переход появился на пересечении улиц Екатериненская и Ланжероновская. Окажется ли удачным такое решение — покажет время.

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В Украине суд впервые признал пешехода виновным в ДТП: детали инцидента

Один из самых больших диагональных пешеходных переходов расположен в японском Токио. Сибуйский диагональный пешеходный переход расположен перед станцией Сибуя и по нему одновременно могут переходить дорогу более 3000 пешеходов.

Ранее Фокус писал, что в Украине предлагают ужесточить ответственность пешеходов за нарушение ПДД.

Также мы сообщали, что в Украине предлагают ввести штраф за отсутствие светоотражающих элементов у пешеходов.