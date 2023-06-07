В Україні з'явилася нова унікальна дорожня розмітка (фото)

Унікальний пішохідний перехід з'явився на перехресті вулиць Катериненської та Ланжеронівської. Він дозволить розвантажити перехрестя для пішоходів.

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У Одесі з'явився перший діагональний пішохідний перехід. Він дозволяє пішоходам переходити дорогу в усіх напрямках. Про це розповіли у КУ СМЕП ОМР.

В Одесі працівники КУ СМЕП ОМР нанесли розмітку для діагонального пішохідного переходу, яка виконана з пластичної маси. Це дозволить розвантажити перехрестя для пішоходів.

Пішоходи можуть рухатися відразу кількома напрямками Фото: facebook.com/Артем Сидоренко

Під час зеленого сигналу світлофора пішоходи можуть рухатися одразу кількома напрямками. Так їм набагато простіше переходити дорогу.

Унікальний пішохідний перехід з'явився на перехресті вулиць Катериненської та Ланжеронівської. Чи виявиться вдалим таке рішення — покаже час.

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Один з найбільших діагональних пішохідних переходів розташований у японському Токіо. Сібуйський діагональний пішохідний перехід розташований перед станцією Сібуя та по ньому одночасно можуть переходити дорогу понад 3000 пішоходів.

Раніше Фокус писав, що в Україні пропонують посилити відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху.

Також ми повідомляли, що в Україні пропонують запровадити штраф за відсутність світловідбиваючих елементів у пішоходів.