В Италии создали электрическую маршрутку с большим запасом хода (фото)

Новый Iveco eDaily Line получил 190-сильный мотор и может проехать до 400 км без подзарядки. Салон автобуса рассчитан на 22 пассажира.

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В линейке Iveco Daily появилась новая электрическая версия. Автобус презентовали в Париже на форуме электромобилей Feet the Blue Pulse, а его продажи стартуют в начале 2024 года, сообщает "Автоцентр".

Электробус оснастили 190-сильным мотором Фото: Iveco

Iveco eDaily Line (так назвали модель) – электрический автобус для маршрутного такси и службы шаттлов. Это самый компактный пассажирский электробус от итальянского бренда. Также Iveco eDaily доступен и в грузовом исполнении – его презентовали ранее.

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С виду электробус Iveco eDaily ничем не отличается от стандартного дизельного автобуса. Его салон рассчитан на 22 сидячих места и оснащен кондиционером.

Салон рассчитан на 22 пассажира Фото: Iveco

Электрический автобус Iveco eDaily оснащен мотором на 190 л. с. и 400 Н∙м. Его комплектуют блоками аккумуляторов емкостью по 37 кВт∙ч каждый. Всего их можно установить до трех, то есть максимальная емкость батареи составляет 111 кВт∙ч. Запас хода в этом случае составляет 400 км.

Электробус поддерживает быструю зарядку мощностью 80 кВт. В таком режиме подзарядиться на 25% можно за 30 минут.

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