В Італії створили електричну маршрутку із великим запасом ходу (фото)

Новий Iveco eDaily Line отримав 190-сильний мотор і може проїхати до 400 км без підзарядки. Салон автобуса розрахований на 22 пасажири.

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У лінійці Iveco Daily з'явилася нова електрична версія. Автобус презентували у Парижі на форумі електромобілів Feet the Blue Pulse, а його продажі стартують на початку 2024 року, повідомляє "Автоцентр".

Електробус оснастили 190-сильним мотором Фото: Iveco

Iveco eDaily Line (так назвали модель) – електричний автобус для маршрутного таксі та служби шатлів. Це компактний пасажирський електробус від італійського бренду. Також Iveco eDaily доступний і у вантажному виконанні – його презентували раніше.

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На вигляд електробус Iveco eDaily нічим не відрізняється від стандартного дизельного автобуса. Його салон розрахований на 22 сидячі місця та обладнаний кондиціонером.

Салон розрахований на 22 пасажири Фото: Iveco

Електричний автобус Iveco eDaily оснащений двигуном на 190 к. с. та 400 Н∙м. Його комплектують блоками акумуляторів ємністю по 37 кВт∙год кожен. Усього їх можна встановити до трьох, тобто максимальна ємність батареї становить 111 кВт∙год. Запас ходу у разі становить 400 км.

Електробус підтримує швидке заряджання потужністю 80 кВт. У такому режимі зарядитися на 25% можна за 30 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що Iveco випустили першу за довгі роки легкову модель — мінівен Fidato.

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