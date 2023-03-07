Iveco випустять легкову модель: вона кине виклик Ford Transit та Volkswagen Multivan (фото)

Iveco Fidato запропонують у вантажних та пасажирських версіях різної довжини та висоти. Мінівен оснащуватимуть турбодизелями стандарту Євро-6 на 125 і 150 к. с.

Related video

Відомий італійський виробник вантажної техніки Iveco уперше за довгі роки випустить легкову модель. Мінівен Fidato буде офіційно представлений найближчим часом. Про це повідомляє сайт Autohome.

[ + – ] Мінівен оснащуватимуть турбодизелями на 125 і 150 к. с. Фото: autohome.com.cn

Новий Iveco Fidato стане конкурентом Ford Transit, Peugeot Traveller та Volkswagen Multivan. Втім, слід зазначити, що це не самостійна технологія — Fidato створили на базі нового британо-китайського мінівена Maxus V70. Саме в Китаї буде налагоджено випуск моделі, хоча плануються її постачання до Європи.

[ + – ] Модель запропонують у різних версіях по довжині та висоті Фото: autohome.com.cn

Візуально Iveco Fidato 2023 відрізняється від побратима дизайном передньої частини. Він буде доступний у вантажному чи пасажирському виконанні, а також у кількох різних версіях за довжиною та висотою. Стандартний мінівен досягає 4998 мм завдовжки і 2030 мм завширшки при колісній базі 3000 мм.

Важливо

Great Wall презентували брутальний пікап для найсуворіших умов (фото)

Пасажирські мікроавтобуси Iveco Fidato будуть доступні у варіантах на 5-9 місць. Базова версія отримає систему доступу без ключа, ESP, 12,3-дюймовий дисплей сенсорний, кондиціонер. У топовому варіанті з'являться камери кругового огляду, підігрів передніх крісел та керма.

[ + – ] Виробництво Fidato налагодять у Китаї Фото: autohome.com.cn

Для Європи мінівен Iveco Fidato оснащуватимуть 2,0-літровими турбодизелями стандарту Євро-6 потужністю 125 і 150 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та 9-ступінчасту автоматичну КПП. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явилася найпотужніша у світі вантажівка.

Також ми писали, що Mercedes готує новий семимісний мінівен.