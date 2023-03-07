Iveco випустять легкову модель: вона кине виклик Ford Transit та Volkswagen Multivan (фото)
Iveco Fidato запропонують у вантажних та пасажирських версіях різної довжини та висоти. Мінівен оснащуватимуть турбодизелями стандарту Євро-6 на 125 і 150 к. с.
Відомий італійський виробник вантажної техніки Iveco уперше за довгі роки випустить легкову модель. Мінівен Fidato буде офіційно представлений найближчим часом. Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Iveco Fidato стане конкурентом Ford Transit, Peugeot Traveller та Volkswagen Multivan. Втім, слід зазначити, що це не самостійна технологія — Fidato створили на базі нового британо-китайського мінівена Maxus V70. Саме в Китаї буде налагоджено випуск моделі, хоча плануються її постачання до Європи.
Візуально Iveco Fidato 2023 відрізняється від побратима дизайном передньої частини. Він буде доступний у вантажному чи пасажирському виконанні, а також у кількох різних версіях за довжиною та висотою. Стандартний мінівен досягає 4998 мм завдовжки і 2030 мм завширшки при колісній базі 3000 мм.
Пасажирські мікроавтобуси Iveco Fidato будуть доступні у варіантах на 5-9 місць. Базова версія отримає систему доступу без ключа, ESP, 12,3-дюймовий дисплей сенсорний, кондиціонер. У топовому варіанті з'являться камери кругового огляду, підігрів передніх крісел та керма.
Для Європи мінівен Iveco Fidato оснащуватимуть 2,0-літровими турбодизелями стандарту Євро-6 потужністю 125 і 150 к. с. На вибір запропонують 6-ступінчасту механічну та 9-ступінчасту автоматичну КПП. Максимальна швидкість обмежена на 160 км/год.
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