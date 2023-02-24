Найдешевший сімейний Mercedes-Benz вперше потрапив на фото

Подовжений Mercedes-Benz Citan отримає третій ряд сидінь, а його багажник стане набагато більшим. Поряд із бензиновими та дизельними версіями запропонують і електромобіль.

Related video

У Німеччині помітили нові Mercedes-Benz Citan LWB. Подовжена семимісна версія мінівену дебютує цього року і коштуватиме близько 30 000 євро у базовій версії. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

[ + – ] Довжину мінівену збільшили приблизно до 4,8 м Фото: autoevolution.com

На відео прототипи Mercedes-Benz Citan обклеєні плівкою камуфляжу ззаду, хоча це не заважає розглянути дизайн авто. Від короткої п'ятимісної версії новий мінівен відрізняється тільки розмірами і збільшеними зсувними дверима. Він приблизно на 30 см довший і сягає 4,8 м.

[ + – ] Візуально довгобазий Mercedes-Benz Citan майже не змінився Фото: autoevolution.com

Збільшені розміри не лише дозволили додати в салоні третій ряд крісел, а й суттєво збільшили багажник. Зі складеними задніми сидіннями його об'єм становить 3900 л.

Важливо

Три дисплеї та селфі-камера: розсекречено інтер'єр нового Mercedes E-Class 2024 (фото)

Нагадаємо, що новий Mercedes Citan залишається близьким родичем Renault Kangoo – у двох моделей спільні не тільки платформа та двигуни, а й багато кузовних панелей.

[ + – ] Модель запропонують у бензинових, дизельних та електричних версіях Фото: autoevolution.com

Мінівен Mercedes запропонують із бензиновими 1,3-літровими бензиновими турбомоторами потужністю 100 і 130 к. с., а також 1,5-літровими турбодизелями на 75, 100 та 115 к. с. З'явиться і 122-сильний електричний варіант із запасом ходу 285 км, адже у короткого Mercedes Citan він вже є.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes G-Class перетворили на екстравагантний 900-сильний спорткар.

Також ми писали, що непримітний Mercedes 124 продається за ціною двох Ferrari.