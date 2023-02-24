Самый дешевый семмейный Mercedes-Benz впервые попал на фото

Удлиненный Mercedes-Benz Citan получит третий ряд сидений, а его багажник станет гораздо больше. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями предложат и электромобиль.

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В Германии заметили новые Mercedes-Benz Citan LWB. Удлиненная семиместная версия минивэна дебютирует в нынешнем году и будет стоить около 30 000 евро в базовой версии. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

[ + – ] Длину минивэна увеличили до примерно 4,8 м Фото: autoevolution.com

На видео прототипы Mercedes-Benz Citan оклеены камуфляжной пленкой сзади, хотя это не мешает рассмотреть дизайн авто. От короткой пятиместной версии новый минивэн отличается только размерами и увеличенными сдвижными дверями. Он примерно на 30 см длиннее и достигает 4,8 м.

[ + – ] Визуально длиннобазый Mercedes-Benz Citan почти не изменился Фото: autoevolution.com

Возросшие размеры не только позволили добавить в салоне третий ряд кресел, но и существенно увеличили багажник. Со сложенными задними сиденьями его объем составляет 3900 л.

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Напомним, что новый Mercedes Citan остается близким родственником Renault Kangoo – у двух моделей общие не только платформа и двигатели, но и многие кузовные панели.

[ + – ] Модель предложат в бензиновых, дизельных и электрических версиях Фото: autoevolution.com

Минивэн Mercedes предложат с бензиновыми 1,3-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 100 и 130 л. с., а также 1,5-литровыми турбодизелями на 75, 100 и 115 л. с. Появится и 122-сильный электрический вариант с запасом хода 285 км, ведь у короткого Mercedes Citan он уже есть.

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