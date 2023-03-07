Iveco выпустят легковую модель: она бросит вызов Ford Transit и Volkswagen Multivan (фото)

Iveco Fidato предложат в грузовых и пассажирских версиях разной длины и высоты. Минивэн будут оснащать турбодизелями стандарта Евро-6 на 125 и 150 л. с.

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Известный итальянский производитель грузовой техники Iveco впервые за долгие годы выпустит легковую модель. Минивэн Fidato будет официально представлен в ближайшее время. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Минивэн будут оснащать турбодизелями на 125 и 150 л. с. Фото: autohome.com.cn

Новый Iveco Fidato станет конкурентом Ford Transit, Peugeot Traveller и Volkswagen Multivan. Впрочем, следует отметить, что это не самостоятельная разработка – Fidato создали на базе нового британо-китайского минивэна Maxus V70. Именно в Китае будет налажен выпуск модели, хотя планируются ее поставки в Европу.

[ + – ] Модель предложат в разных версиях по длине и высоте Фото: autohome.com.cn

Визуально Iveco Fidato 2023 отличается от собрата дизайном передней части. Он будет доступен в грузовом или пассажирском исполнении, а также в нескольких разных версиях по длине и высоте. Стандартный минивэн достигает 4998 мм в длину и 2030 мм в ширину при колесной базе в 3000 мм.

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Пассажирские микроавтобусы Iveco Fidato будут доступны в вариантах на 5-9 мест. Базовая версия получит систему доступа без ключа, ESP, 12,3-дюймовый сенсорный дисплей, кондиционер. В топовом варианте появятся камеры кругового обзора, подогрев передних кресел и руля.

[ + – ] Производство Fidato наладят в Китае Фото: autohome.com.cn

Для Европы минивэн Iveco Fidato будут оснащать 2,0-литровыми турбодизелями стандарта Евро-6 мощностью 125 и 150 л. с. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую и 9-ступенчатую автоматическую КПП. Максимальная скорость ограничена на 160 км/ч.

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