Land Rover Defender получил экстремальную версию с защитой от слонов (фото)

Land Rover Defender с экзоскелетом смог спасти съемочную группу от нападения слона. Также внедорожник отлично справился с ролью автомобиля для съемок.

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Режиссер Боб Пул показал внедорожник Land Rover Defender, который участвовал в съемках документального фильма о слонах. Модернизированный автомобиль смог спасти съемочную группу во время нападения животного. Об этом рассказали на сайте Car and Driver.

Во время съемки фильма "Боевые слоны" 2012 года съемочная группа отправилась в мозамбикский национальный парк Горонгоса. Для этой поездки был доработан внедорожник Land Rover Defender 110.

Внедорожник получил всего несколько модификаций Фото: Car and Driver

Для автомобиля был построен стальной экзоскелет. Он сильно увеличил жесткость кузова внедорожника.

Боб Пул поделился, что он вместе со съемочной группой сильно рисковали во время путешествия, так как слоны могут напасть на людей. Это и произошло во время съемок одного их эпизодов.

К счастью, никто не пострадал во время нападения дикого животного. По словам режиссера, экзоскелет поглотил удар и не дал кузову внедорожника согнуться.

На Land Rover Defender установили сразу несколько камер Фото: Car and Driver

Помимо этого экзоскелет выполнял роль конструкции для крепления камер. Так съемочная команда могла следить за всем, что происходит вокруг с разных ракурсов.

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Также Боб Пул похвалил Land Rover Defender за его надежность и простую конструкцию. По его словам, они легко нашли запчасти на внедорожник, а его починка занимала всего несколько часов.

Ранее Фокус писал, что культовый Land Rover Defender первого поколения выпустят лимитированной серией Works V8 Islay Edition.