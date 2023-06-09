Land Rover Defender отримав екстремальну версію із захистом від слонів (фото)

Land Rover Defender з екзоскелетом зміг урятувати знімальну групу від нападу слона. Також позашляховик чудово впорався з роллю автомобіля для зйомок.

Related video

Режисер Боб Пул показав позашляховик Land Rover Defender, який брав участь у зйомках документального фільму про слонів. Модернізований автомобіль зміг врятувати знімальну групу під час нападу тварини. Про це повідомили на сайті Car and Driver.

Під час зйомки фільму "Бойові слони" 2012 року знімальна група вирушила до мозамбікського національного парку Горонгоса. Для цієї поїздки було доопрацьовано позашляховик Land Rover Defender 110.

Позашляховик отримав лише кілька модифікацій Фото: Car and Driver

Для автомобіля був побудований сталевий екзоскелет. Він сильно збільшив жорсткість кузова позашляховика.

Боб Пул поділився, що він разом зі знімальною групою дуже ризикували під час подорожі, оскільки слони можуть напасти на людей. Це і сталося під час зйомок одного з епізодів.

На щастя, ніхто не постраждав під час нападу дикої тварини. За словами режисера, екзоскелет поглинув удар і не дав кузову позашляховика зігнутися.

На Land Rover Defender встановили одразу кілька камер Фото: Car and Driver

Крім цього, екзоскелет виконував роль конструкції для кріплення камер. Так знімальна команда могла стежити за всім, що відбувається довкола з різних ракурсів.

Важливо

Відкидний дах та диски у ретростилі: Land Rover Defender отримав незвичайну версію (фото)

Також Боб Пул похвалив Land Rover Defender за його надійність та просту конструкцію. За його словами, вони легко знайшли запчастини на позашляховик, а його ремонт займав лише кілька годин.

Раніше Фокус писав, що культовий Land Rover Defender першого покоління випустять лімітованою серією Works V8 Islay Edition.