В Украине купили рекордное количество гибридных авто: самые популярные модели

Украинцы чаще покупают новые гибридные автомобили, отдавая предпочтение кроссоверам. В Украине за последние несколько месяцев существенно вырос спрос на легковые модели.

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За май 2023 года в Украине купили более 1,3 тысячи гибридных автомобилей. Это рекордный показатель за последние 10 месяцев. Об этом рассказали в ассоциации Укравтопром.

Всего гибридные модели заняли 26% от продаж новых автомобилей в Украине. Доля подержанных гибридов составила 27% за прошлый месяц.

Самым популярным новым гибридным автомобилем стал кроссовер Toyota RAV4. Украинцы купили 202 таких авто за месяц.

Второе место по продажам занял Nissan Qashqai (88 авто). На третьей позиции расположился Mercedes-Benz GLE (63 авто).

Важно

В Украине увеличились продажи автомобилей с пробегом: самые популярные модели в мае

На вторичном рынке среди гибридов лидирует Toyota Prius. За месяц купили 39 таких автомобилей.

На втором месте расположился Ford Fusion Hybrid (33 авто). Третье место занял Chevrolet Volt (27 авто).

Стоит отметить, что в Украине продолжают увеличиваться продажи новых и подержанных автомобилей. За последние несколько месяцев существенно вырос спрос на легковые авто.

Ранее Фокус писал, что в Агентстве по охране окружающей среды США назвали бензиновые и гибридные автомобили с самым низким расходом топлива.

Также мы сообщали, что британские эксперты назвали самые надежные и самые ненадежные электрокары и гибриды.