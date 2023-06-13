В Україні купили рекордну кількість гібридних авто: найпопулярніші моделі

Українці частіше купують нові гібридні автомобілі, віддаючи перевагу кросоверам. В Україні за останні кілька місяців суттєво зріс попит на легкові моделі.

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За травень 2023 року в Україні купили понад 1,3 тисячі гібридних автомобілів. Це рекордний показник за останні 10 місяців. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Загалом гібридні моделі зайняли 26% від продажу нових автомобілів в Україні. Частка гібридів з пробігом склала 27% за минулий місяць.

Найпопулярнішим новим гібридним автомобілем став кросовер Toyota RAV4. Українці купили 202 таких авто за місяць.

Друге місце з продажу зайняв Nissan Qashqai (88 авто). На третій позиції розташувався Mercedes-Benz GLE (63 авто).

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На вторинному ринку серед гібридів лідирує Toyota Prius. За місяць купили 39 таких автомобілів.

На другому місці розташувався Ford Fusion Hybrid (33 авто). Третє місце зайняв Chevrolet Volt (27 авто).

Варто зазначити, що в Україні продовжують збільшуватися продажі нових і вживаних автомобілів. За останні кілька місяців суттєво зріс попит на легкові авто.

Раніше Фокус писав, що в Агентстві з охорони навколишнього середовища США назвали бензинові та гібридні автомобілі з найнижчою витратою палива.

Також ми повідомляли, що британські експерти назвали найнадійніші та найненадійніші електрокари та гібриди.