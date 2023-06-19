Упростит жизнь водителям: Chevrolet готовят проекционный дисплей с дополненной реальностью

Один водитель может ехать по маршруту и записывать видеоролики со звуком, передавая их другим водителям. Это позволит создать целую экосистему, в которой участники движения смогут обезопасить свои маршруты.

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В Chevrolet разрабатывают инновационный проекционный дисплей с технологией дополненной реальности. Это позволит сделать вождение авто более информативным. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Немецком ведомстве по патентам и товарным знакам обнаружили новую разработку от Chevrolet. В нем описывается технология, которая позволяет водителям обмениваться информацией о ситуации на дороге в реальном времени и передавать ее на проекционный дисплей.

Технология позволяет делиться различной информацией Фото: DPMA

В патенте сказано, что один водитель может ехать по маршруту и записывать видеоролики со звуком. Затем эти ролики получат другие водители, которые могут узнать полезную информацию по своему маршруту.

В роликах будет содержаться информация об интересных местах на дорогах Фото: DPMA

Для работы системы достаточно наличие камер, системы GPS, проекционного дисплея, микрофона и динамиков. Все эти устройства будут доступны в базовых комплектациях многих будущих автомобилей Chevrolet.

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Для технологии предусмотрено сразу несколько областей применения. Водители могут делиться не только интересными местами, но и информацией о непогоде, предупреждениях о сильной жаре и опасных диких животных в регионе.

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