Спростить життя водіям: Chevrolet готують проєкційний дисплей з доповненою реальністю
Один водій може їхати маршрутом і записувати відеоролики зі звуком, передаючи їх іншим водіям. Це дасть змогу створити цілу екосистему, де учасники руху зможуть убезпечити свої маршрути.
У Chevrolet розробляють інноваційний проєкційний дисплей з технологією доповненої реальності. Це дасть змогу зробити керування авто інформативнішим. Про це розповіли на сайті CarBuzz.
У Німецькому відомстві з патентів і товарних знаків виявили нову розробку від Chevrolet. У ньому описується технологія, яка дає змогу водіям обмінюватися інформацією щодо ситуації на дорозі в реальному часі та передавати її на проєкційний дисплей.
У патенті сказано, що один водій може їхати маршрутом і записувати відеоролики зі звуком. Потім ці ролики отримають інші водії, які можуть дізнатися корисну інформацію за своїм маршрутом.
Для роботи системи достатньо наявність камер, системи GPS, проєкційного дисплея, мікрофона та динаміків. Всі ці пристрої будуть доступні у базових комплектаціях багатьох майбутніх автомобілів Chevrolet.Важливо
Для технології передбачено відразу кілька сфер застосування. Водії можуть ділитися не лише цікавими місцями, а й інформацією про негоду, попередження про сильну спеку та небезпечних диких тварин у регіоні.
Раніше Фокус писав, що Honda запатентували незвичайні вихлопні спіральні труби, які підвищують ефективність двигуна.