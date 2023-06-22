Редкий 42-летний хэтчбек Volkswagen продают по цене Дастера (фото)

Volkswagen Scirocco Storm оснащается тем же двигателем, что и Golf GTI первого поколения. Хэтчбек способен разгоняться до сотни за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.

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В Великобритании на продажу выставили редкий хэтчбек Volkswagen Scirocco Storm 1981 года выпуска. Автомобиль обладает неплохим состоянием. Подробности про авто сообщили на сайте PistonHeads.

Хэтчбек окрашен в коричневый цвет и сохранил многие оригинальные детали экстерьера. На авто установлены 13-дюймовые колесные диски, а на крышке багажника разместили небольшой спойлер.

Сзади установлен компактный спойлер Фото: PistonHeads

Всего было выпущено около 500 000 единиц Volkswagen Scirocco Storm. Для сравнения, более популярный Volkswagen Golf GTI первого поколения был произведен тиражом в 7 млн экземпляров.

Вес Volkswagen Scirocco Storm составляет всего 800 кг. На автомобиль установлены дисковые тормоза на передней и задней осях, а также стабилизаторы поперечной устойчивости.

Интерьер выполнен из светло-коричневой кожи. Также внутри можно найти отделку из пластика и алюминия.

Сиденья изготовлены из кожи коричневого цвета Фото: PistonHeads

Volkswagen Scirocco Storm оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. и 140 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 185 км/ч.

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Известно, что этот автомобиль перекрашивался, а на кузове есть незначительные следы ржавчины. Авто регулярно обслуживалось, а его пробег составляет 186 680 км. Цена составляет 23 015 долларов.

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