Рідкісний 42-річний хетчбек Volkswagen продають за ціною Дастера (фото)

Volkswagen Scirocco Storm оснащується тим самим двигуном, що і Golf GTI першого покоління. Хетчбек здатний розганятися до сотні за 8,8 секунди, а максимальна швидкість становить 185 км/год.

Related video

У Великій Британії на продаж виставили рідкісний хетчбек Volkswagen Scirocco Storm 1981 року випуску. Автомобіль має непоганий стан. Подробиці про авто повідомили на сайті PistonHeads.

Хетчбек пофарбований у коричневий колір і зберіг більшість оригінальних деталей екстер'єру. На авто встановлено 13-дюймові колісні диски, а на кришці багажника розмістили невеликий спойлер.

Ззаду встановлено компактний спойлер Фото: PistonHeads

Загалом було випущено близько 500 000 одиниць Volkswagen Scirocco Storm. Для порівняння, популярніший Volkswagen Golf GTI першого покоління було продано тиражем у 7 млн екземплярів.

Вага Volkswagen Scirocco Storm становить лише 800 кг. На автомобіль встановлено дискові гальма на передній і задній осях, а також стабілізатори поперечної стійкості.

Інтер'єр виконаний зі світло-коричневої шкіри. Також усередині можна знайти оздоблення з пластику та алюмінію.

Сидіння виготовлені зі шкіри коричневого кольору Фото: PistonHeads

Volkswagen Scirocco Storm оснащений 1,6-літровим двигуном потужністю 110 к.с. і 140 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,8 секунди, а максимальна швидкість становить 185 км/год.

Важливо

На аукціоні задешево продали суперкар Ferrari суперзірки прем'єр-ліги Англії (фото)

Відомо, що цей автомобіль перефарбовувався, а на кузові є незначні сліди іржі. Авто регулярно обслуговувалося, а його пробіг становить 186 680 км. Ціна становить 23 015 доларів.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон виставили позашляховик Toyota Land Cruiser 80 1997 року в стані нового авто.