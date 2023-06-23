Мощный двигатель и дрифт-режим: Nissan показал стильного конкурента Toyota Supra (видео)

Nissan Z Nismo станет новой топовой модификацией спорткара и предложит несколько серьезных улучшений. Мощность двигателя повысят примерно до 500 л.с., а разгон до сотни сократится менее чем до 4 секунд.

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Заряженный спорткар Nissan Z Nismo 2024 впервые показали на видео. В коротком тизере новинка демонстрирует свои возможности на треке. Видео опубликовали на YouTube-канале бренда.

В Nissan подтвердили, что заряженный Z Nismo дебютирует уже летом 2023 года. Характеристики спорткара держат в секрете, но внешний вид автомобиля теперь не является загадкой.

Спереди появится увеличенная решетка радиатора и карбоновый сплиттер. Отличить версию Nismo можно по красным акцентам на кузове.

Сзади установлены новый спойлер и массивный диффузор. Также новинка получила другие выхлопные патрубки.

Nissan Z Nismo получил новые спойлер и диффузор Фото: Скриншот

Также новинка получит новые колесные диски. Они будут легче стандартных дисков.

Вероятнее всего, Nissan Z Nismo получит доработанный 3,0-литровый турбированный двигатель V6 мощностью около 500 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее 4 секунд.

Nissan Z Nismo сможет легко входить в управляемый занос Фото: Скриншот

Судя по видео, спорткар получит специальный дрифт-режим. Он позволит проще входить в управляемый занос.

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Стоимость Nissan Z Nismo пока не раскрывается. По слухам, стоимость заряженного спорткара составит более $60 000.

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