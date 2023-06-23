На автомобилях Infiniti появится новый логотип с подсветкой (фото)

Infiniti намерены поднять престиж бренда и сделать его более популярным. Новый логотип символизирует стремление японского производителя к горизонту.

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Infiniti решили обновить свой фирменный стиль, представив новый логотип. Японский бренд также улучшит свой опыт розничной торговли. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Новый логотип Infiniti лишь незначительно отличается от текущей эмблемы. Он символизирует дорогу, которая исчезает за горизонтом.

Также название Infiniti теперь находится дальше от логотипа. Так бренд "визуально подчеркивает горизонт".

Новый логотип символизирует дорогу, которая исчезает за горизонтом Фото: Infiniti

В Infiniti подтвердили, что их будущие автомобили получат новый логотип с подсветкой. Он появится на решетке радиатора.

Также бренд обновит свои автосалоны по всему миру. В Infiniti заявили, что они будут "вдохновлены японской философией дизайна".

На специальных мероприятиях посетители смогут познакомиться с новым ароматом Infiniti. Он сочетает запахи древесины японского кипариса, кедра и цитрусовых.

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Помимо этого Infiniti разрабатывает новую стратегию продаж. Чтобы сделать бренд более популярным, производитель собирается создать несколько новых моделей, включая еще один двухрядный кроссовер.

Ранее Фокус рассказал, что Infiniti представили уникальный цвет Opal Metallic, который может менять свой оттенок в зависимости от угла обзора и освещения.