На автомобілях Infiniti з'явиться новий логотип з підсвічуванням (фото)

Infiniti мають намір підняти престиж бренду та зробити його популярнішим. Новий логотип символізує прагнення японського виробника до горизонту.

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Infiniti вирішили оновити свій фірмовий стиль, представивши новий логотип. Японський бренд також поліпшить свій досвід роздрібної торгівлі. Про це повідомили на сайті Motor1.

Новий логотип Infiniti лише незначно відрізняється від поточної емблеми. Він символізує дорогу, яка зникає за горизонтом.

Також назва Infiniti тепер розташована трохи далі від логотипа. Так бренд "візуально підкреслює горизонт".

Новий логотип символізує дорогу, яка зникає за горизонтом Фото: Infiniti

В Infiniti підтвердили, що їхні майбутні автомобілі отримають новий логотип з підсвічуванням. Він з'явиться на решітці радіатора.

Також бренд оновить свої автосалони по всьому світу. В Infiniti заявили, що вони будуть "натхненні японською філософією дизайну".

На спеціальних заходах відвідувачі зможуть познайомитися з новим ароматом Infiniti. Він поєднує запахи деревини японського кипариса, кедра та цитрусових.

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Крім цього Infiniti розробляє нову стратегію продажів. Щоб зробити бренд популярнішим, виробник має намір створити кілька нових моделей, включно зі ще одним дворядним кросовером.

Раніше Фокус розповів, що Infiniti представили унікальний колір Opal Metallic, який може змінювати свій відтінок залежно від кута огляду та освітлення.