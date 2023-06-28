В Китае разработали беспилотное летающее авто с вертикальным взлетом (фото, видео)

GAC GOVE состоит из колесного шасси и отделяющейся летающей капсулы с пассажирской кабиной. Автомобиль передвигается по дорогам и по воздуху на автопилоте.

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На выставке "День технологий" в китайском Гуанчжоу презентовали летающее авто GAC GOVE. Пока это прототип, но он имеет шансы стать серийным в будущем. Подробности новинки раскрыли на сайте Carscoops.

Летающее авто снабжено электромоторами и автопилотом Фото: скриншот / YouTube

GOVE расшифровывается как GAC’s on-the-go, vertical-flight, electric vehicle ("электрическое транспортное средство вертикального взлета GAC")

Новый GAC GOVE состоит из двух секций. Для передвижения по дороге используется шасси с электромоторами. Им можно управлять как с водительского места, так и дистанционно — например, есть возможность направить его на зарядную станцию.

GAC GOVE может стать серийным Фото: скриншот / YouTube

Вторая секция — одноместная капсула с большой площадью остекления. Она оснащена сразу 12 пропеллерами и способна отделяться от шасси и взлетать вертикально. Летающее авто получило выдвижные подножки, а его двери оснащены электроприводом.

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Как по дорогам, так и в воздухе GAC GOVE передвигается исключительно на автопилоте, то есть для управления авто не нужно получать лицензию пилота. Прототип уже совершил полеты с пассажиром на борту.

Разработчики предлагают не только продавать GOVE, но и эксплуатировать его в службах каршеринга, причем одно шасси можно использовать для нескольких летающих капсул.

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