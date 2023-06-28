У Китаї розробили безпілотне літаюче авто з вертикальним злетом (фото, відео)

GAC GOVE складається з колісного шасі і відокремлюваної літаючої капсули з пасажирською кабіною. Автомобіль пересувається дорогами і повітрям на автопілоті.

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На виставці "День технологій" у китайському Гуанчжоу презентували літаюче авто GAC GOVE. Поки що це прототип, але він має шанси стати серійним у майбутньому. Подробиці новинки розкрили на сайті Carscoops.

Літаюче авто забезпечене електромоторами й автопілотом Фото: скриншот / YouTube

GOVE розшифровується як GAC's on-the-go, vertical-flight, electric vehicle ("електричний транспортний засіб вертикального зльоту GAC")

Новий GAC GOVE складається з двох секцій. Для пересування дорогою використовується шасі з електромоторами. Ним можна керувати як з водійського місця, так і дистанційно — наприклад, є можливість направити його на зарядну станцію.

GAC GOVE може стати серійним Фото: скриншот / YouTube

Друга секція — одномісна капсула з великою площею скління. Вона оснащена одразу 12 пропелерами і здатна відокремлюватися від шасі та злітати вертикально. Літаюче авто отримало висувні підніжки, а його двері оснащені електроприводом.

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Як дорогами, так і в повітрі GAC GOVE пересувається виключно на автопілоті, тобто для керування авто не потрібно отримувати ліцензію пілота. Прототип уже здійснив польоти з пасажиром на борту.

Розробники пропонують не тільки продавати GOVE, а й експлуатувати його в службах каршерінгу, причому одне шасі можна використовувати для кількох літаючих капсул.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився недорогий китайський електромобіль за 13 900 доларів.

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