В Італії презентували дуже оригінальні та недорогі електромобілі для міста (фото)

Електромобілі Mole Urbana створені для міста і сягають від 2,6 до 3 м у довжину. Вони розвивають 80 км/год і можуть проїхати до 200 км без підзарядки.

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Італійський стартап Mole Urbana презентував на автошоу в Монці ціле сімейство недорогих електромобілів. Міські моделі надійдуть у виробництво на підприємстві поблизу Турина з кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт автовиробника.

Більшість моделей вирізняються незграбним дизайном

Загалом представлено 12 різних моделей електрокарів. Всіх їх розробив італійський дизайнер Умберто Палермо. Серед них є дводверні і чотиридверні міські авто, фургони, кабріолети і баггі.

У модельному ряду є електричний баггі

Більшість електромобілів Mole Urbana являють собою незграбні капсули на колесах. Ціна, залежно від версії, становить від 14 500 до 26 000 євро.

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Італійські електромобілі досягають від 2,6 до 3,0 м у довжину і важать близько 450 кг. В їхній основі лежить трубчастий каркас з алюмінію і сталі, а кузовні панелі виконані з пластику. В оздобленні салону використані матеріали, отримані шляхом вторинного перероблення.

Лінійка налічує 12 моделей

Електрокари Mole Urbana пропонують у версіях потужністю від 6,8 до 20,4 к. с. з переднім або повним приводом. Запас ходу становить від 150 до 200 км. Максимальна швидкість обмежена на 80 км/год. У авто незалежна підвіска і дискові гальма всіх коліс.

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