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Volkswagen Caddy станет экономичным гибридом: первые фото и подробности

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Фото: carscoops.com | Volkswagen Caddy впервые получит гибридную версию

Подзаряжаемый гибрид Volkswagen Caddy получит мощную 204-сильную установку и сможет проехать свыше 50 км на электротяге. Модель предложат в пассажирской и грузовой версиях.

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В испытании на испытаниях сняли новый Volkswagen Caddy в необычном исполнении. Популярный минивэн получит гибридную версию. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Для минивэна готовят 204-сильную установку
Фото: carscoops.com

Volkswagen Caddy eHybrid (именно так назвали модель) получит силовую установку, знакомую по Golf и Passat. Она состоит из 1,5-литровой бензиновой турбочетверки и электромотора суммарной мощностью 204 л. с. Минивэн не только станет экономичнее, но и сможет проехать не менее 50 км на электротяге.

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Визуально гибрид Volkswagen Caddy ничем не отличается от бензиновых и дизельных версий модели. На фото попала пассажирская версия модели, но грузовой фургон также должен получить электрифицированную версию.

Подзаряжаемый гибрид VW Caddy предложат в двух вариантах по длине. Главное новшество в салоне – большой 15-дюймовый тачскрин с улучшенной мультиймедийной системы.

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В салоне установлен 15-дюймовый тачскрин
Фото: carscoops.com

Презентация Volkswagen Caddy eHybrid запланирована на 2024 год. Подзаряжаемый гибрид несомненно станет самой дорогой версией модели.

Ранее Фокус сообщал, что в Volkswagen отказались от идеи возродить культовый Beetle.

Также мы писали, что у VW Golf появилась оригинальная внедорожная версия.