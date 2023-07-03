Амбициозный новичок: Dacia впервые примет участие в легендарном ралли-марафоне "Дакар"

За Dacia в "Дакаре" будут выступать знаменитые гонщики Себастьен Леб и Кристина Гутьеррес Эрреро. Руководство бренда делает большую ставку на автоспорт, чтобы повысить свой имидж.

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Румынский автопроизводитель Dacia объявил, что планирует принять участие в ралли-марафоне "Дакар" в 2025 году. Их партнером станет гоночная команда Prodrive. Об этом рассказали на сайте Top Gear.

За рулем болидов Dacia будут находиться гонщики Себастьен Леб и Кристина Гутьеррес Эрреро. Французский пилот является самым титулованным раллистом за всю историю автоспорта, а Кристина Гутьеррес Эрреро в 2021 году стала второй женщиной, выигравшей этап в истории ралли "Дакар".

Болиды Dacia будут работать на синтетическом топливе. Их поставкой займется компания Aramco. Пилоты начнут подготовку уже в 2024 году.

Гоночные автомобили также примут участие в ралли Rallye du Maroc 2024 года. Это будет тестовый этап для подготовки болидов. Соперниками Dacia станут Toyota Hilux и новый Ford Ranger Raptor.

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"Dacia и Dakar — идеальное сочетание. Это не только проверка надежности Dacia, но и демонстрация нашей приверженности мобильности с низким уровнем вредных выбросов", — заявил глава Dacia Дени Ле Вот.

Ранее Фокус писал, что Dacia готовит новую флагманскую модель с заводским ГБО.