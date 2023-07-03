Амбітний новачок: Dacia вперше візьме участь у легендарному ралі-марафоні "Дакар"

За Dacia в "Дакарі" виступатимуть знамениті пілоти Себастьян Льоб і Крістіна Гутьєррес Ерреро. Керівництво бренду робить велику ставку на автоспорт, щоб підвищити свій імідж.

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Румунський автовиробник Dacia оголосив, що планує взяти участь у ралі-марафоні "Дакар" у 2025 році. Їхнім партнером стане британська команда Prodrive. Про це розповіли на сайті Top Gear.

За кермом болідів Dacia перебуватимуть пілоти Себастьян Льоб і Крістіна Гутьєррес Ерреро. Французький пілот є найтитулованішим ралістом за всю історію автоспорту, а Крістіна Гутьєррес Ерреро у 2021 році стала другою жінкою, яка виграла етап в історії ралі "Дакар".

Боліди Dacia працюватимуть на синтетичному паливі. Їх постачанням займеться компанія Aramco. Пілоти почнуть підготовку вже у 2024 році.

Перегонові автомобілі Dacia також візьмуть участь у ралі Rallye du Maroc 2024 року. Це буде тестовий етап для підготовки болідів. Суперниками Dacia стануть Toyota Hilux і новий Ford Ranger Raptor.

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"Dacia і Dakar — ідеальне поєднання. Це не тільки перевірка надійності Dacia, а й демонстрація нашої прихильності мобільності з низьким рівнем шкідливих викидів", — заявив голова Dacia Дені Ле Вот.

Раніше Фокус писав, що Dacia готує нову флагманську модель із заводським ГБО.