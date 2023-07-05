В Украине заметили редкое купе Mercedes Brabus за $180 000 (фото)

Mercedes-Benz S-Class Coupe получил множество внешних доработок. Премиальное купе способно разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

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В Ровно заметили заряженное купе Mercedes-Benz S-Class Coupe (C217) с тюнингом от ателье Brabus. Такой автомобиль стоил около $180 000, когда был новым. Об этом рассказали на сайте ТопЖир.

Этот Mercedes-Benz S500 2014 года выпуска получил несколько визуальных доработок от Brabus. Они включают новый кузовной обвес, фирменную решетку радиатора и боковые зеркала заднего вида из карбона.

В Brabus также предлагали форсировку двигателя до 700 или 800 сил Фото: brabus.com

Кузов спорткара окрашен в серый металлик. Внешний вид дополняют новые колесные диски увеличенного диаметра.

Характеристики этого купе неизвестны. Стандартный Mercedes-Benz S500 оснащен 4,7-литровым турбированным двигателем V8 мощностью 455 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 4,6 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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Brabus также предлагали несколько вариантов форсировки двигателя. Пакеты доработок позволяли поднять мощность спорткара до 700 или 800 л.с.

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