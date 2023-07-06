380 сил и 4,5 с до сотни: раскрыты подробности самого дешевого кабриолета Mercedes (фото)

Новый Mercedes CLE Cabriolet заменил сразу две разных модели. Авто будет доступно в бензиновых и дизельных версиях мощностью до 380 л. с.

Related video

Вслед за купе Mercedes-Benz CLE рассекретили открытую версию модели. Официальная премьера кабриолета состоится несколько позже, а его продажи стартуют в 2024 году. Первые подробности новинки раскрыли на официальном сайте Mercedes.

Модель предложат в бензиновых и дизельных версиях Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes CLE Cabriolet заменяет сразу две модели – C-Class Cabriolet и E-Class Cabriolet. Цена модели не сообщается, но известно, что это будет самый доступный кабриолет марки.

Авто отличается элегантным дизайном с длинным капотом, рельефными боковинами и раскосыми фарами. Кабриолет оснащен многослойной мягкой крышей, а от ветра спасает защитный дефлектор.

Кабриолет получил многослойную мягкую крышу Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes CLE Cabriolet выполнен в стилистике других современных моделей марки. Кабриолет получил виртуальный щиток приборов и большой 11,9-дюймовый тачскрин портретного формата на наклоненной передней панели. Мультимедийная система дополнена Zoom и Tik-Tok, а еще в ней есть компьютерные игры.

Важно

Неприметный раритет: в Киеве заметили уникальный заряженный Mercedes 190 (фото)

Все доступные двигатели дополнят 48-вольтной "умеренной" гибридной установкой. Поначалу кабриолет Mercedes-Benz будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 и 258 л. с.) и 3,0 л (380 л. с.), а также 2,0-литровым турбодизелем на 197 л. с. Топовый вариант сможет разогнаться до 100 км/ч примерно за 4,5 с.

На передней панели установлен портретный тачскрин Фото: Mercedes-Benz

Все Mercedes CLE 2024 получили 9-ступенчатый автомат. Привод у кабриолета может быть задним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes E-Class получил версию в кузове универсал.

Также мы писали, что в Украине замечен редкий Mercedes Brabus.