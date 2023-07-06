380 сил і 4,5 с до сотні: розкрито подробиці найдешевшого кабріолета Mercedes (фото)

Новий Mercedes CLE Cabriolet замінив одразу дві різні моделі. Авто буде доступне в бензинових і дизельних версіях потужністю до 380 к. с.

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Слідом за купе Mercedes-Benz CLE розсекретили відкриту версію моделі. Офіційна прем'єра кабріолета відбудеться дещо пізніше, а його продажі стартують у 2024 році. Перші подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Mercedes.

Модель запропонують у бензинових і дизельних версіях Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes CLE Cabriolet замінює одразу дві моделі — C-Class Cabriolet і E-Class Cabriolet. Ціна моделі не повідомляється, але відомо, що це буде найдоступніший кабріолет марки.

Авто вирізняється елегантним дизайном із довгим капотом, рельєфними боковинами і розкосими фарами. Кабріолет оснащений багатошаровим м'яким дахом, а від вітру рятує захисний дефлектор.

Кабріолет отримав багатошаровий м'який дах Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes CLE Cabriolet виконаний у стилістиці інших сучасних моделей марки. Кабріолет отримав віртуальний щиток приладів і великий 11,9-дюймовий тачскрін портретного формату на нахиленій передній панелі. Мультимедійна система доповнена Zoom і Tik-Tok, а ще в ній є комп'ютерні ігри.

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Усі доступні двигуни доповнять 48-вольтною "помірною" гібридною установкою. Спочатку кабріолет Mercedes-Benz оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (204 і 258 к. с.) і 3,0 л (380 к. с.), а також 2,0-літровим турбодизелем на 197 к. с. Топовий варіант зможе розігнатися до 100 км/год приблизно за 4,5 с.

На передній панелі встановлено портретний тачскрін Фото: Mercedes-Benz

Усі Mercedes CLE 2024 отримали 9-ступінчастий автомат. Привід у кабріолета може бути заднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes E-Class отримав версію в кузові універсал.

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