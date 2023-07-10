Китайцы показали стильный гибридный кроссовер с запасом хода 1350 км (фото)

Aeolus Haohan может проехать до 1350 км с полным баком и заряженной аккумуляторной батареей. Новина ориентирована на молодых водителей, которым нужен стильный кроссовер с современными технологиями.

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Dongfeng представил новый компактный кроссовер Aeolus Haohan. Новинка будет доступна с бензиновым двигателем, а также с двумя гибридными силовыми установками. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Aeolus Haohan основан на платформе DSMA 2.0. Она разработана для бензиновых автомобилей и гибридов.

Кроссовер получил стильный дизайн с раздельной передней оптикой. Фары соединены светодиодной полосой, а под ней находится решетка радиатора (в негибридной версии).

Спереди размещена раздельная оптика Фото: qctt

Сзади установлены необычные фонари, которые объеденины в один блок. На задней двери разместили спойлер.

Кроссовер получил необычную заднюю оптику Фото: DongCheDi

Габариты Aeolus Haohan:

длина — 4653 мм;

ширина — 1886 мм;

высота — 1730 мм;

колесная база — 2738 мм.

Новинку можно заказать с несколькими вариантами колесных дисков. Они доступны в размерах 18-, 19- и 20-дюймов.

Базовая модификация оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 204 л.с. Гибридные модификации дополнены электромотором, а их мощность составляет 292 или 360 л.с. Они работают в паре с 4-ступенчатой автоматической ​​​​коробкой передач DHT.

Запас хода составляет 1200 км в версии HEV. Топовая Plug-in версия способна проехать 1350 км.

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Стоимость кроссовера и подробные характеристики модели станут известны позже. Уже сейчас Aeolus Haohan доступен для заказа в Китае.

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