Китайцы показали стильный гибридный кроссовер с запасом хода 1350 км (фото)
Aeolus Haohan может проехать до 1350 км с полным баком и заряженной аккумуляторной батареей. Новина ориентирована на молодых водителей, которым нужен стильный кроссовер с современными технологиями.
Dongfeng представил новый компактный кроссовер Aeolus Haohan. Новинка будет доступна с бензиновым двигателем, а также с двумя гибридными силовыми установками. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Aeolus Haohan основан на платформе DSMA 2.0. Она разработана для бензиновых автомобилей и гибридов.
Кроссовер получил стильный дизайн с раздельной передней оптикой. Фары соединены светодиодной полосой, а под ней находится решетка радиатора (в негибридной версии).
Сзади установлены необычные фонари, которые объеденины в один блок. На задней двери разместили спойлер.
Габариты Aeolus Haohan:
- длина — 4653 мм;
- ширина — 1886 мм;
- высота — 1730 мм;
- колесная база — 2738 мм.
Новинку можно заказать с несколькими вариантами колесных дисков. Они доступны в размерах 18-, 19- и 20-дюймов.
Базовая модификация оснащена 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 204 л.с. Гибридные модификации дополнены электромотором, а их мощность составляет 292 или 360 л.с. Они работают в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой передач DHT.
Запас хода составляет 1200 км в версии HEV. Топовая Plug-in версия способна проехать 1350 км.Важно
Стоимость кроссовера и подробные характеристики модели станут известны позже. Уже сейчас Aeolus Haohan доступен для заказа в Китае.
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