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Авто

Китайці показали стильний гібридний кросовер із запасом ходу 1350 км (фото)

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Фото: qctt | Aeolus Haohan доступний у кількох версіях

Aeolus Haohan може проїхати до 1350 км з повним баком і зарядженою акумуляторною батареєю. Новина орієнтована на молодих водіїв, яким потрібен стильний кросовер із сучасними технологіями.

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Dongfeng представив новий компактний кросовер Aeolus Haohan. Новинка буде доступна з бензиновим двигуном, а також з двома гібридними силовими установками. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Aeolus Haohan заснований на платформі DSMA 2.0. Вона розроблена для бензинових автомобілів і гібридів.

Кросовер отримав стильний дизайн з роздільною передньою оптикою. Фари з'єднані світлодіодною смугою, а під нею знаходиться решітка радіатора (у негібридній версії).

Aeolus Haohan Fullscreen
Спереду розміщена роздільна оптика
Фото: qctt

Ззаду встановлено незвичайні ліхтарі, які об'єднані в один блок. На задніх дверях розмістили спойлер.

Aeolus Haohan Fullscreen
Кросовер отримав незвичайну задню оптику
Фото: DongCheDi

Габарити Aeolus Haohan:

  • довжина — 4653 мм;
  • ширина — 1886 мм;
  • висота — 1730 мм;
  • колісна база — 2738 мм.

Новинку можна замовити з кількома варіантами колісних дисків. Вони доступні в розмірах 18-, 19- і 20-дюймів.

Базова модифікація оснащена 1,5-літровим турбованим двигуном потужністю 204 к.с. Гібридні модифікації доповнені електромотором, а їхня потужність становить 292 або 360 к.с. Вони працюють у парі з 4-ступінчастою автоматичною коробкою передач DHT.

Запас ходу становить 1200 км у версії HEV. Топова Plug-in версія здатна проїхати 1350 км.

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Вартість кросовера і докладні характеристики моделі стануть відомі пізніше. Уже зараз Aeolus Haohan доступний для замовлення в Китаї.

Раніше Фокус писав, що General Motors показали сімейний електромобіль Baojun Yunduo із запасом ходу понад 400 км.